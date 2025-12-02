NAPOLI, 2 dicembre – La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania ha contestato un danno erariale di oltre 23,5 milioni di euro in relazione alle ricapitalizzazioni della Ctp, società partecipata di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Napoli. La focus keyword “danno erariale Ctp Napoli” compare nel primo paragrafo. Otto gli inviti a dedurre notificati dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, tra cui quello destinato all’ex sindaco metropolitano Luigi de Magistris. Secondo l’indagine, condotta dai pm Capalbo, Miranda e Vitale e coordinata dal procuratore Giuseppone, le ricapitalizzazioni della Ctp tra il 2003 e il 2020 ammontano complessivamente a oltre 332 milioni di euro. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Inchiesta Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris