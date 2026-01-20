Napoli per l’attacco resiste il nome di Marcos Leonardo | potrebbe arrivare anche senza scambio con Lucca Di Marzio

Sul fronte mercato del Napoli, si fa avanti il nome di Marcos Leonardo come possibile rinforzo in attacco. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, l’operazione potrebbe concludersi senza la necessità di uno scambio con Lucca. Restano quindi da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe rappresentare un’importante aggiunta alla rosa partenopea.

Arrivano aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e questa volta su quello in entrata. Il punto di Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Calciomercato Napoli, resiste la pista Marcos Leonardo. Riporta Di Marzio: “Il Napoli è alla ricerca di nuovi giocatori da affidare ad Antonio Conte. Si continua a lavorare soprattutto per l’attacco viste le future uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Sulla lista di nomi per il nuovo attaccante resiste quello di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano dell’Al-Hilal. La novità di oggi è che il Napoli lo prenderebbe anche senza Lucca come contropartita. Sull’ex attaccante dell’Udinese è forte il Nottingham Forest ma anche il Pisa non molla il giocatore e ha uno spiraglio per poterlo riportare in Toscana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

