Lucca d'Arabia c'è l'Al-Hilal su di lui | possibile scambio con Marcos Leonardo

Lucca d’Arabia è al centro delle trattative di mercato del Napoli, che potrebbe cedere il giocatore dopo sei mesi dall’arrivo dall’Udinese. La società sta valutando una possibile operazione di scambio con Al-Hilal, con Marcos Leonardo come possibile contropartita. La decisione definitiva dipende dagli sviluppi delle trattative e dalle esigenze della squadra, in un contesto di mercato in evoluzione.

Il calciomercato del Napoli dipende da lui. Arrivato quest’estate a Napoli dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro, Lucca potrebbe lasciare gli azzurri dopo appena sei mesi. L’attaccante 25enne vanta al momento 22 partite (16 in Serie A, 4 in Champions League e una in Supercoppa e in Coppa Italia), con due gol segnati e con soli 584 minuti giocati. Anche l’Al-Hilal e Besiktas su Lucca. Scrive Sky Sport: “Il Besiktas ci prova per Lorenzo Lucca. Il club turco ha infatti mostrato grande interesse per l’attaccante del Napoli (che ha intanto chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca d’Arabia, c’è l’Al-Hilal su di lui: possibile scambio con Marcos Leonardo (Sky Sport) Leggi anche: Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui (Sky Sport) Leggi anche: Dovbyk si rompe ancora, per lui stop di due settimane (quindi addio scambio con Lucca?) Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Attaccante brasiliano classe 2003, ma si tratta di un'operazione complicata. Anche il Besiktas sarebbe pronto ad affondare il colpo per Lucca, prima però deve vendere Abraham. facebook

