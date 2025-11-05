Chiuso dai Nas un noto fast food per gravi carenze igienico-sanitarie

Dayitalianews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli per la sicurezza alimentare. I Carabinieri del NAS di Catania hanno condotto un’approfondita ispezione nell’ambito delle attività di tutela della sicurezza alimentare, che mirano a garantire la qualità e la salubrità degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva e distributiva. Scoperte condizioni igieniche gravemente compromesse. Durante il controllo in un noto fast food della provincia etnea, gli ispettori hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, con la presenza diffusa di blatte e altri infestanti all’interno di tutti i locali dell’esercizio, in particolare nelle aree dedicate alla preparazione, allo stoccaggio e alla somministrazione dei cibi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

chiuso dai nas un noto fast food per gravi carenze igienico sanitarie

© Dayitalianews.com - Chiuso dai Nas un noto fast food per gravi carenze igienico-sanitarie

Contenuti che potrebbero interessarti

Blitz dei Nas: chiuso un fast food per l'igiene carente, tre supermercati e una pescheria multati per il pesce congelato - sanitario, prodotti ittici in vendita senza etichettatura in una pescheria, pesce congelato non conservato come si ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Nas Noto Fast