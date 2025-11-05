ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli per la sicurezza alimentare. I Carabinieri del NAS di Catania hanno condotto un’approfondita ispezione nell’ambito delle attività di tutela della sicurezza alimentare, che mirano a garantire la qualità e la salubrità degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva e distributiva. Scoperte condizioni igieniche gravemente compromesse. Durante il controllo in un noto fast food della provincia etnea, gli ispettori hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, con la presenza diffusa di blatte e altri infestanti all’interno di tutti i locali dell’esercizio, in particolare nelle aree dedicate alla preparazione, allo stoccaggio e alla somministrazione dei cibi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Chiuso dai Nas un noto fast food per gravi carenze igienico-sanitarie