Chiuso dai Nas un noto fast food per gravi carenze igienico-sanitarie
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli per la sicurezza alimentare. I Carabinieri del NAS di Catania hanno condotto un’approfondita ispezione nell’ambito delle attività di tutela della sicurezza alimentare, che mirano a garantire la qualità e la salubrità degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva e distributiva. Scoperte condizioni igieniche gravemente compromesse. Durante il controllo in un noto fast food della provincia etnea, gli ispettori hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, con la presenza diffusa di blatte e altri infestanti all’interno di tutti i locali dell’esercizio, in particolare nelle aree dedicate alla preparazione, allo stoccaggio e alla somministrazione dei cibi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Avviso Pubblico - Ambulatorio Straordinario di Continuità Territoriale Si rende noto il calendario del mese di novembre 2025 trasmesso dalla Asl Gallura. Lunedì 3 - Chiuso per vaccinazioni Martedì 4 dalle ore 15 alle ore 20 Giovedì 6 dalle ore 9 alle ore 13 Ve - facebook.com Vai su Facebook
Chiuso per motivi di ordine pubblico un noto locale di Marina di Ravenna - X Vai su X
Blitz dei Nas: chiuso un fast food per l'igiene carente, tre supermercati e una pescheria multati per il pesce congelato - sanitario, prodotti ittici in vendita senza etichettatura in una pescheria, pesce congelato non conservato come si ... Si legge su corriereadriatico.it