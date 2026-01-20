Naomi Osaka incanta agli Australian Open | l’abito medusa firmato da lei diventa già iconico

Durante gli Australian Open, Naomi Osaka ha attirato l’attenzione non solo per le sue performance sportive, ma anche per il suo abito ispirato alle meduse, creato da lei stessa. L’outfit, che ha subito fatto parlare sui social, si distingue per originalità e eleganza sobria. Questo gesto sottolinea come anche nel mondo del tennis, stile e personalità possano convergere in un gesto di creatività e autenticità.

Come una medusa. Più o meno. Naomi Osaka ha rubato la scena alla Rod Laver Arena di Melbourne, dove sono in corso gli Australian Open, con un ingresso in campo che ha immediatamente acceso i social e conquistato il pubblico. Prima del match — poi vinto contro la croata Antonia Ruzic — la tennista giapponese si è presentata con un look appariscente e fuori dagli schemi: una lunga tunica turchese, un cappello bianco e una grande farfalla applicata come dettaglio scenografico. Un outfit che non passava inosservato, ma soprattutto un concept preciso: Osaka ha infatti spiegato di averlo ideato personalmente, trasformando la passerella d’accesso al campo in un momento di stile destinato a restare nella memoria dello Slam. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Opelka e il completo da 1400 dollari, Osaka con velo e ombrellino: l'Australian Open pare una sfilataAll'Australian Open, l'attenzione si sposta oltre il campo da tennis.

