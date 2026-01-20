Musk provoca Ryanair | Quanto costerebbe acquistarti? Il post

Elon Musk ha recentemente pubblicato su X una domanda diretta a Ryanair: “Quanto costerebbe acquistarti?”. Il messaggio, percepito come una provocazione, ha suscitato reazioni e commenti nel mondo online, alimentando il dibattito sulla posizione del CEO di Tesla rispetto al settore aereo. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione mediatica intorno alle strategie e alle ambizioni di Musk nel trasporto e nell’industria aeronautica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio provocatorio pubblicato su X. Elon Musk torna a far parlare di sé prendendo di mira Ryanair con una provocazione che ha subito acceso il dibattito online. Sul suo profilo X, l’imprenditore ha chiesto ai follower se dovrebbe comprare la compagnia aerea low cost e affidarne la guida a qualcuno che si chiami davvero Ryan. Il sondaggio e la frecciata ironica. Dopo aver lanciato un sondaggio pubblico, Musk ha rincarato la dose con un messaggio dal tono ironico: “Voglio mettere un vero Ryan a capo di Ryanair, è il tuo destino!”. Il riferimento è alla storia del vettore irlandese, fondato nel 1984 da Tony Ryan, scomparso nel 2007. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

