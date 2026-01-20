Musk provoca Ryanair | Quanto mi può costare comprarti? E lancia il sondaggio su X

Elon Musk ha recentemente attirato l’attenzione su Ryanair con una battuta su X, chiedendo quanto potrebbe costare l’acquisto della compagnia aerea. La sua domanda, accompagnata da un sondaggio, ha suscitato interesse tra gli utenti e nel settore dell’aviazione, evidenziando come le figure di spicco nel mondo tecnologico possano influenzare anche temi di mercato e aziende note.

(Adnkronos) – Ryanair nel mirino di Elon Musk. “Dovrei acquistare Ryanair e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan?”. È questa la domanda che il patron di Starlink ha rivolto ai suoi follower su X. Dopo aver lanciato un sondaggio, Musk è tornato sull'argomento scrivendo: "Voglio mettere davvero un Ryan a capo di Ryanair, è il tuo destino!", rivolgendosi direttamente alla compagnia aerea fondata nel 1984 da Tony Ryan morto nel 2007. E con il suo solito stile provocatorio ha continuato: "Quanto mi può costare comprarti?", alimentando così le speculazioni su un possibile acquisto dell'imprenditore della compagnia low cost.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

