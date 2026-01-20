Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2026, superando un inizio difficile e rimontando nel match. La sua vittoria si concretizza con il ritiro di Collignon, che gli permette di avanzare nel torneo. Con questo risultato, Musetti incontrerà Lorenzo Sonego in un derby azzurro, proseguendo il percorso australiano con speranze di consolidare la propria posizione nel circuito.

Ci sarà un derby azzurro a l secondo turno degli Australian Open 2026. Lorenzo Musetti raggiunge Lorenzo Sonego dopo un esordio davvero sofferto in quel di Melbourne. La sfida con il belga Raphael Collignon nascondeva delle insidie per il numero cinque del mondo, che si è trovato sotto di un set prima di riuscire a rimontare e passare in vantaggio nel quarto set, quando il belga ha deciso di ritirarsi sul punteggio che vedeva avanti Musetti per 4-6 7-6 7-5 3-2 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Collignon ha tenuto un livello molto alto per oltre due ore, ma poi è crollato proprio fisicamente sul finire del terzo set, mentre Musetti atleticamente ha sempre mostrato ottimi segnali in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti avanza agli Australian Open. Inizia male, rimonta e poi sfrutta il ritiro di Collignon. Sarà derby!

Colpo di scena agli Australian Open 2026! Felix Auger-Aliassime ko e ritiro al primo turno, avanza Nuno BorgesDurante gli Australian Open 2026, Felix Auger-Aliassime ha subito una precoce eliminazione al primo turno, ritirandosi dopo la sconfitta contro Nuno Borges.

Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De MinaurMatteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Musetti avanza agli Australian Open. Inizia male, rimonta e poi sfrutta il ritiro di Collignon. Sarà derby! - Lorenzo Musetti raggiunge Lorenzo Sonego dopo un esordio davvero sofferto in quel di ... oasport.it