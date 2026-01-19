Colpo di scena agli Australian Open 2026! Felix Auger-Aliassime ko e ritiro al primo turno avanza Nuno Borges

Durante gli Australian Open 2026, Felix Auger-Aliassime ha subito una precoce eliminazione al primo turno, ritirandosi dopo la sconfitta contro Nuno Borges. Il canadese, testa di serie numero 7 e tra i favoriti, ha interrotto bruscamente il suo percorso nel torneo, permettendo a Borges di avanzare al secondo turno. Un risultato inatteso che modifica le attese per questa edizione del torneo.

Si ferma subito, e in modo inatteso, il cammino di Felix Auger-Aliassime negli Australian Open 2026. Il canadese, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, è stato eliminato al primo turno dal portoghese Nuno Borges, attuale n.46 ATP, al termine di un match condizionato da problemi fisici accusati dal nordamericano (gamba destra). L’avvio di partita aveva fatto pensare a uno sviluppo ben diverso. Auger-Aliassime ha infatti approcciato l’incontro con solidità, imponendosi nel primo set per 6-3 senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo. Nel secondo parziale, però, l’inerzia è cambiata: Borges ha alzato il livello, mostrando una migliore condizione atletica e mettendo in mostra colpi di grande qualità, mentre il canadese ha iniziato a commettere più errori del solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pronostico e quote per il match tra Nuno Borges e Felix Auger Aliassime agli Australian Open 2026, in programma il 19 gennaio alle 01:00 CET sulla John Cain Arena. Il confronto vede il canadese, reduce da un buon avvio nel 2026, affrontare il portoghese nel primo turno di uno dei tornei più importanti del circuito. Di seguito, analisi e previsioni sulla sfida.

Australian Open, Cobolli subito eliminato al primo turno. Avanza facile la Paolini

Nel singolare maschile degli Australian Open, Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, che si è imposto in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Nel frattempo, la tennista Paolini ha ottenuto una vittoria facile, proseguendo il suo cammino nel torneo. Questi risultati segnano l'avvio delle competizioni australiane per i rappresentanti italiani.

