ATP Hong Kong 2026 | Musetti e Sonego alla ripartenza con vista Melbourne

L’ATP Hong Kong 2026 segna il ritorno ufficiale di Musetti e Sonego nel circuito, segnando l’inizio della nuova stagione tennistica. Entrambi i giocatori affrontano questa tappa con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il prossimo impegno a Melbourne. Un momento importante per consolidare la forma e ritrovare fiducia, aprendo così un percorso di continuità e crescita nel circuito internazionale.

Un Lorenzo tira l'altro, verrebbe da dire. Musetti e Sonego, uniti da un nome, lo sono anche nel destino di debutto nella stagione tennistica 2026. Per tutti gli Australian Open sono già a un passo. Per loro un inizio assieme, anche se da parti differenti del tabellone. Il toscano inizierà più in là nella settimana: siccome fa parte delle prime quattro teste di serie, ecco che il bye al primo turno diventa inevitabile, come ormai in larga parte degli ATP 250. Dopo due stagioni in cui ha vinto all'esordio e perso nel match successivo, Musetti intende fare qualcosa di più. E, magari, cominciare con quella vittoria in un torneo che nel 2025 è stato soltanto vicinissimo ad arpionare, vedendosela sfuggire per più di un nonnulla.

