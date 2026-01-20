Muore soffocata a 2 anni per un wurstel la tragedia a Vibo Valentia | la corsa in ospedale dei genitori

A Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta questa mattina a causa di un episodio di soffocamento da wurstel. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola ha ingerito il cibo che le ha ostruito le vie respiratorie, rendendo necessaria una immediata assistenza medica. La tragedia ha portato i genitori a correre in ospedale nella speranza di salvarla, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile.

Una bambina di due anni è morta soffocata a causa di un wurstel questa mattina 20 gennaio. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola ha ingerito l’alimento che ha bloccato le vie respiratorie. I genitori hanno subito trasportato la bambina in ospedale perché non riuscivano a risolvere la crisi della figlia. I tentativi dei medici. Una volta arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, la piccola era già in arresto cardio-respiratorio. Il personale sanitario ha provato a rianimarla per quasi un’ora, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. La procura potrebbe valutare l’apertura di un’inchiesta.🔗 Leggi su Open.online

Tragedia a Vibo Valentia: bambina di 2 anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni ha perso la vita a causa di un episodio di soffocamento, presumibilmente dovuto all'ingestione di un wurstel.

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta a causa di un episodio di soffocamento causato da un wurstel.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Mangia un wurstel e muore soffocata a 2 anni, tragedia a Vibo Valentia: inutile la corsa in ospedale.

Bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel: per un'ora hanno tentato di rianimarla - Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un wurstel. L'episodio è ... msn.com

Tragedia in Calabria: bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel - L'alimento, ingerito dalla piccola, ha ostruito le vie respiratorie. I genitori l'hanno trasportata subito al pronto soccorso ma la piccola era già in arresto cardiaco. Sull'accaduto è attesa l'apertu ... quicosenza.it

Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel a Vibo Valentia. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla, ma senza successo #ANSA facebook