Mps–Mediobanca indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio; al centro dell’inchiesta patti occulti acquisti concertati e manovre opache

La procura di Milano ricostruisce un "presunto disegno comune" tra Delfin e Caltagirone: intercettazioni, operazioni “opache” nell’Abb Mps e pressioni sul Cda della banca senese tra le contestazioni per aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce Presunti patti occulti, acquisti concertati e passag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mps–Mediobanca, indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio; al centro dell’inchiesta “patti occulti, acquisti concertati e manovre opache"

Altre letture consigliate

Così l'ad di Mps Luigi Lovaglio all'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, indagati con il presidente di Luxottica, Francesco Milleri, nell'indagine sulla scalata a Mediobanca, sull'annuncio di quest'ultima, del 28 aprile scorso, di una Ops per uno scambio - facebook.com Vai su Facebook

Stupefacente che gli indagati per la vicenda Mps-Mediobanca, banchieri e manager scafati, si parlassero tranquillamente al telefono senza pensare di poter essere intercettati. Vai su X

Scalata a Mediobanca, indagati Caltagirone, Lovaglio e Milleri. La telefonata: «Ha ingegnato una cosa perfetta, complimenti» - Rilievi al Mef che però non è indagato perché la vendita di azioni Mps non era una gara pubblica ... Riporta milano.corriere.it

Scalata a Mediobanca: indagati Lovaglio, Milleri e Caltagirone - L'imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l'ad del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, sono indagati per l'operazione che ha portat ... Si legge su ansa.it

Scalata MPS a Mediobanca, indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio per aggiotaggio - Milano indaga sull’operazione che ha ridisegnato gli assetti tra MPS e Mediobanca. Come scrive quifinanza.it

Mps-Mediobanca: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza - Secondo la procura di Milano che sta conducendo le indagini, i tre manager avrebbero concordato la scalata a Mediobanca senza comunicazioni a Consob, Bce e Ivass. msn.com scrive

Scalata di Mps a Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio - (LaPresse) Francesco Gaetano Caltagirone, l'ad di Luxottica e Delfin Francesco Milleri e l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Caltagirone, Lovaglio e Milleri sono indagati per la scalata di Monte dei Paschi su Mediobanca - Le accuse sono di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza: Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio - Secondo fanpage.it