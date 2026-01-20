Alla vigilia della sfida tra Juventus e Roma, Spalletti commenta il rapporto con Mourinho, con cui ha avuto uno scambio di parole all’inizio. Ora, però, i toni sono più distesi e concentrati sulla partita. Mourinho, che torna a confrontarsi con i bianconeri dopo un periodo, e Spalletti, che analizza il suo rapporto con il collega, offrono spunti interessanti per la vigilia del match.

Mourinho ritrova la Juve dopo un po’ di tempo. Spalletti in conferenza stampa parla del suo rapporto con il tecnico portoghese. Mourinho contro la Juventus è sempre una sfida molto particolare anche per i precedenti. I rapporti fra il tecnico portoghese e i tifosi bianconeri non sono mai stati ottimali. E quelli con Spalletti? A chiarirli è proprio il tecnico della Juve a pochissime ore dalla sfida fra i bianconeri e il Benfica. «In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Ci siamo stimati, apprezzati, sentiti al telefono, sarà un piacere incontrarlo perché ultimamente non è successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mourinho, Spalletti alla vigilia della sfida parla del tecnico portoghese: «In un primo tempo ci siamo detti qualcosa. Ora invece…»

Mourinho, Spalletti alla vigilia della sfida parla del tecnico portoghese: cosa ha detto l’allenatore della JuveAlla vigilia della sfida tra Juventus e l'avversaria, Spalletti ha affrontato il tema del rapporto con Mourinho, tecnico portoghese e figura centrale nel calcio italiano.

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Amore incondizionato e grandi ambizioni, Chivu parla alla Uefa: L'Inter ti entra dentro. L'obiettivo è dominare, essere diretti e aggressivi; Fiorentina-Milan, Allegri: Stare nelle prime quattro per non perdere la realtà delle cose; Juventus-Benfica, il programma della vigilia: quando parlano Spalletti e Mourinho in conferenza stampa; Giochisti e risultatisti, Yildiz e la chiusura a Chiesa: Juve, Spalletti alla vigilia di Cagliari.

Spalletti ritrova Mourinho: Ci siamo detti qualcosa, più lui di me... Ma poi ci siamo apprezzati - Juventus-Benfica è Luciano Spalletti contro José Mourinho. Una rivalità basata sulla stima reciproca, nonostante tante punzecchiature. tuttomercatoweb.com

Juventus, Spalletti: Dal mercato non mi aspetto proprio niente, sono contento dei miei calciatori - Le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica di Josè Mourinho ... gianlucadimarzio.com

La mia chiacchierata con Manuel #Dimas, doppio ex #JuveBenfica: "Alla #Juve va bene anche il pari, #Mourinho non giocherà all'italiana. #Spalletti Si alla riconferma anche senza UCL. I giocatori dovrebbero guardare #DelPiero del 96..." x.com

La bastonata di Mourinho e la gufata di Spalletti: Juve-Benfica amarcord - facebook.com facebook