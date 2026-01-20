Mourinho a sorpresa | Io alla Juve? La allenerei

José Mourinho ha dichiarato di essere disponibile ad allenare la Juventus, qualora ricevesse un’offerta ufficiale. Il tecnico portoghese, noto per la sua esperienza internazionale e il passato con diverse grandi squadre, non esclude un futuro sulla panchina bianconera, nonostante le precedenti rivalità e le esperienze con altri club italiani. La sua apertura sorprende, ma riflette la possibilità di un nuovo capitolo nella sua carriera.

(Adnkronos) – Mourinho alla Juventus? "Sì, se mi chiamassero la allenerei". Il tecnico portoghese non mette veti, nonostante il suo passato all'Inter e la rivalità calcistica con i bianconeri, anche nei più recenti anni alla Roma. In conferenza stampa, prima della sfida di Champions di domani, mercoledì 21 gennaio, tra i bianconeri e il suo Benfica, lo Special One ha spiegato: "Se dovesse capitare in futuro, verrei sulla panchina della Juventus. Io mi sorprendo se trovo un collega senza o con poca storia alla guida di un club importante, non se Max Allegri va al Milan, Luciano Spalletti firma per la Juve o Gasperini va alla Roma".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

MOURINHO PENSA ALLA JUVENTUS

Argomenti discussi: Mourinho a sorpresa in conferenza: Se allenerei la Juve? Certo. Poi la stoccata ai giovani allenatori: Chi è senza esperienza...; Mourinho e le voci che lo vorrebbero nel mirino del Real Madrid: Non contate su di me, non guardo le telenovelas.

