Mostra Valentino Roma 2026 | VENUS a PM23 un omaggio postumo al Maestro

Mostra Valentino Roma 2026: VENUS a PM23 rende omaggio al Maestro Valentino Garavani. Dal 18 gennaio al 31 maggio 2026, la Fondazione PM23 in Piazza Mignanelli ospita un’esposizione che unisce l’arte di Joana Vasconcelos con l’eleganza dell’alta moda di Valentino, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla figura e l’eredità dello stilista italiano. Un evento da non perdere per appassionati e professionisti del settore.

Roma celebra Valentino Garavani con una nuova mostra imperdibile. Dal 18 gennaio al 31 maggio 2026, la Fondazione PM23, in Piazza Mignanelli, apre le porte al pubblico con “VENUS – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos”, un progetto unico che mette in dialogo l’alta moda dello stilista italiano con le monumentali opere dell’artista portoghese Joana Vasconcelos. L’esposizione si svolge negli oltre 1000 mq della sede romana della fondazione, situata nello stesso quartiere dove si trova lo storico atelier di Valentino, e propone un percorso poetico tra 33 creazioni iconiche di Valentino e 12 installazioni site-specific di Vasconcelos.🔗 Leggi su Funweek.it

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

