Venus l' ultima mostra di Valentino

Venus, l’ultima mostra di Valentino ospitata presso PM23, la fondazione romana di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, propone un confronto tra le creazioni di alta moda dello stilista e le opere dell’artista Joana Vasconcelos. Un’occasione per esplorare il dialogo tra moda e arte, offrendo al pubblico una riflessione sulle influenze e le contaminazioni tra i due mondi.

Dodici opere di Vasconcelos, tra installazioni già esistenti e lavori realizzati appositamente per PM23, dialogano con trentatré creazioni dello stilista: la selezione degli abiti proviene dall'archivio della maison ed è stata curata da Pamela Golbin, mentre all'artista è stata data «carta bianca» e completa libertà progettuale, per confrontarsi con i codici estetici e simbolici di Valentino Garavani senza alcun vincolo. Il connubio è perfetto. Vasconcelos, famosa per l'uso di tecniche artigianali nelle sue opere e per creare oggetti di uso quotidiano in scala monumentale, oltre per la sua viscerale attenzione per le questioni dei diritti sociali, realizza una mostra «iper-valentiniana», imperiale.

