È morta Bibi figlia segreta di Freddie Mercury | aveva 48 anni Conduceva una battaglia legale per venire riconosciuta

Bibi, che affermava di essere la figlia nascosta di Freddie Mercury, è deceduta all'età di 48 anni. La donna aveva intrapreso una battaglia legale per ottenere il riconoscimento ufficiale della sua identità. La sua morte chiude un capitolo sulla vicenda personale e legale legata alla figura del celebre frontman dei Queen.

Bibi, la donna che sosteneva di essere la figlia segreta del frontman dei Queen, Freddie Mercury, è morta all’età di 48 anni. Lo riporta l’Independent citando un comunicato del marito di Bibi, Thomas. “Se ne è andata pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore spinale, e ha lasciato due figli di nove e sette anni”, si legge nel comunicato. La figlia segreta. Inizialmente nota solo come ‘B’, aveva raccontato all’autrice e giornalista Lesley-Ann Jones di essere stata concepita durante una relazione che il cantante rock aveva avuto con la moglie di un amico, in un libro dal titolo ‘Love’ uscito l’anno scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

