Mkhitaryan a Inter TV | Delusi ora rialzare la testa e ripartire! Doveva finire in pareggio ma l’arbitro ha deciso diversamente

Dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League, il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha commentato il risultato, esprimendo delusione e la volontà di rialzarsi. Le sue parole riflettono il desiderio di ripartire e migliorare, sottolineando come l’arbitro abbia influenzato l’esito della partita, che avrebbe potuto concludersi in pareggio.

Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League. Il ritorno della Champions League a San Siro coincide con una serata da dimenticare per l'Inter. Nel sesto turno della League Phase, i nerazzurri incassano la seconda sconfitta consecutiva in Europa dopo lo scivolone di Madrid, venendo superati e agganciati in classifica proprio dal Liverpool. A decidere il match è un episodio che ha scatenato feroci polemiche: un calcio di rigore concesso per una trattenuta del difensore Alessandro Bastoni, giudicato molto generoso se non addirittura imbarazzante dalla critica.

