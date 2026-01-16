Pitti 109 | Yes Zee racconta la collezione e le difficoltà nel fare moda oggi

Pitti Uomo 109 rappresenta un momento di confronto per il sistema moda internazionale. In questa serie di interviste, Yes Zee presenta la propria collezione, condividendo i progetti futuri e riflettendo sulle sfide attuali del settore. Un’occasione per approfondire le tendenze e le dinamiche che influenzano il mondo della moda oggi e in prospettiva futura.

