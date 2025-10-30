Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Avellino è pronto ad avviare un percorso di mitigazione degli effetti degli abbruciamenti dei residui vegetali, con l’obiettivo di giungere, nel medio periodo, alla progressiva eliminazione di tale pratica, in un’ottica di tutela della qualità dell’aria e di promozione di metodi agricoli più sostenibili. Questa mattina, a Palazzo di Città, si è tenuto un tavolo tecnico convocato dal Commissario prefettizio, dott.ssa Giuliana Perrotta, per approfondire il tema della qualità dell’aria e delle pratiche agronomiche di gestione dei residui vegetali. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Direzione Generale e del Dipartimento di Avellino dell’A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stop graduale agli abbruciamenti per migliorare la qualità dell’aria