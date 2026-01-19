Gaza Cremlino | Trump ha invitato Putin al Board of Peace
Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza. La comunicazione tra i due leader evidenzia un possibile passo verso il dialogo internazionale sulla questione palestinese. La notizia rappresenta un elemento di interesse nell’ambito delle dinamiche diplomatiche e delle relazioni tra Stati Uniti e Russia.
Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto dal suo omologo americano Donald Trump un invito a entrare nel Consiglio esecutivo per Gaza, il cosiddetto Board of Peace. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. “Questa possibilità è in fase di valutazione, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli”, ha aggiunto Peskov.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Trump: ‘Niente Nobel? Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace’ Prato, sequestrati 47. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Gaza, Cremlino annuncia: “Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace”
Il Cremlino ha comunicato che Vladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a unirsi al 'Board of Peace' per Gaza. La proposta riflette un tentativo di promuovere dialogo e cooperazione nella regione. La notizia evidenzia l'interesse internazionale nel favorire iniziative di pace in un'area caratterizzata da tensioni e conflitti continui.
Trump ha invitato Vladimir Putin a fare parte del Board of Peace
Donald Trump ha esteso un invito a Vladimir Putin a entrare a far parte del Board of Peace, un organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto dall’ex presidente. Il comitato si occupa della gestione della ricostruzione e della fase di transizione nella Striscia di Gaza. La proposta ha suscitato attenzione nel contesto delle relazioni internazionali e delle iniziative di stabilizzazione nella regione.
Gaza, Cremlino annuncia: "Putin invitato da Trump a far parte del Board of Peace" - Il leader del Cremlino Vladimir Putin è stato invitato dal presidente americano Donald Trump a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. adnkronos.com
TASS (TELEGRAM) * «PUTIN HA RICEVUTO DA TRUMP L’INVITO A PARTECIPARE AL CONSIGLIO DI PACE SU GAZA, IL CREMLINO STA VALUTANDO LA PROPOSTA» x.com
“Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” è il mio ultimo monologo teatrale. Le prossime date saranno Thiene (Vicenza), Genova, Gallarate (Varese), Sassari, Prato, Perugia, Forlì, Milano, Modena e Trieste. I biglietti li potete fare qui http - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.