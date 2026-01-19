Gaza Cremlino | Trump ha invitato Putin al Board of Peace

Vladimir Putin ha ricevuto un invito da Donald Trump a partecipare al Board of Peace, il consiglio esecutivo dedicato alla regione di Gaza. La comunicazione tra i due leader evidenzia un possibile passo verso il dialogo internazionale sulla questione palestinese. La notizia rappresenta un elemento di interesse nell’ambito delle dinamiche diplomatiche e delle relazioni tra Stati Uniti e Russia.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto dal suo omologo americano Donald Trump un invito a entrare nel Consiglio esecutivo per Gaza, il cosiddetto Board of Peace. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass. "Questa possibilità è in fase di valutazione, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli", ha aggiunto Peskov.

