Misericordia di Firenze festa di San Sebastiano 2026 | distribuiti 15 quintali di panellini benedetti

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono delle Misericordie, Firenze ha celebrato con una distribuzione di 15 quintali di panellini benedetti. L’evento, svoltosi il 20 gennaio 2026, ha visto una partecipazione significativa della comunità locale, testimoniando l’importanza delle tradizioni e del ruolo delle Misericordie nella città. La giornata si è svolta nel rispetto delle consuete pratiche di devozione e solidarietà.

FIRENZE – Grande partecipazione a Firenze in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono delle Misericordie, che ricorre oggi, 20 gennaio 2026. Sono numerose le persone che da stamattina si sono recate nelle sezioni della Misericordia di Firenze per ritirare i panellini benedetti, simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città. Ne sono stati distribuiti 15 quintali (circa 18.500). I panellini, si spiega in una nota della Misericordia, come da tradizione, sono stati consegnati anche a istituti religiosi, associazioni, residenze per anziani, ospedali, scuole e Misericordie Consorelle.

