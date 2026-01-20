Il 20 gennaio è San Sebastiano la Misericordia distribuisce i panellini benedetti
Il 20 gennaio la Misericordia di Firenze celebra San Sebastiano, martire e patrono del sodalizio dal 1576. In questa giornata, vengono distribuiti i panellini benedetti, simbolo di tradizione e spiritualità. Un’occasione per ricordare l’importanza della solidarietà e della fede nella comunità fiorentina.
Firenze, 20 gennaio 2026 – Oggi, 20 gennaio, la Misericordia di Firenze celebra San Sebastiano martire che, dal 1576, è patrono del Sodalizio. Negli Statuti dello stesso anno si legge che vengono nominati 3 Capi di Guardia “Festaioli” deputati a provvedere alla festa del Santo Patrono e, dalla seconda metà dell’Ottocento, ad offrire un dono in ricordo ai Confratelli. Quest’anno i Festaioli sono i CdG Duccio Moschella, Nora Elisa Ronchi, Giovanni Pinto e Riccardo Ribeca. Ogni 20 gennaio, dal 1581, rivive la tradizione dei panellini benedetti che l’Arciconfraternita dona agli Ascritti e ai fiorentini come simbolo di fede e di amore verso il prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
