Peschici celebra la festa in onore di San Sebastiano

Peschici si appresta a celebrare la festa di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali italiane, martedì 20 gennaio. L’evento prevede una cerimonia ufficiale, che sottolinea l’importanza dei valori del servizio pubblico, della legalità e dell’attenzione ai bisogni della comunità. Un’occasione per riconoscere il ruolo delle forze dell’ordine nel territorio e rafforzare il senso di collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Ortona ospita la Festa regionale della polizia locale: riconoscimenti e cerimonie in onore di San Sebastiano

Il 20 gennaio, a Ortona, si terrà la seconda edizione della Festa regionale della polizia locale, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo. L’evento prevede cerimonie e riconoscimenti per onorare il lavoro e l’impegno degli agenti. Questa giornata rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione del ruolo della polizia locale nella comunità.

Aiello del Sabato in festa per San Sebastiano e San Fabiano

Aiello del Sabato si appresta a celebrare i festeggiamenti dedicati a San Sebastiano e San Fabiano, patroni del paese. L’evento, che si svolgerà dall’11 al 25 gennaio 2026, rappresenta un momento importante di tradizione religiosa e partecipazione comunitaria. Durante questo periodo, la comunità si riunisce per eventi e celebrazioni che rafforzano il senso di identità e di appartenenza locale.

