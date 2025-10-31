Mirabella Eclano | controlli a tappeto dei Carabinieri denunciate quattro persone

Intensificati i controlli in vista del ponte di Ognissanti: sequestri, denunce e sanzioni per guida in stato di ebbrezza, porto d’armi improprie e abbandono di veicoli. Controlli intensificati per il ponte di Ognissanti. In vista del lungo ponte di Ognissanti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli su tutto il territorio irpino. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato, negli ultimi tre giorni, numerosi servizi di controllo tra la città del Medio Alto Calore e i comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it