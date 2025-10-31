Mirabella Eclano controlli a tappeto dei Carabinieri | denunciate 4 persone
In vista del prossimo fine settimana, caratterizzato dal lungo ponte di “Ognissanti”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli in tutto il territorio. Seguendo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi tre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Scopri tutta la nuova collezione notte di camere da letto presso il punto vendita Dotolo mobili al Passo di Mirabella Eclano Aperti 7 giorni su 7 #dotolomobili : La qualità al giusto prezzo #CamereDaLetto #zonanotte #arredamento #arredamentointerni - facebook.com Vai su Facebook
Nel corso di mirati controlli a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, i Carabinieri hanno sequestrato un autocarro con oltre 200 kg di rifiuti speciali trasportati illegalmente. Il conducente, privo di qualsiasi autorizzazione, è stato denunciato e gli è stata sospe - X Vai su X
Mirabella Eclano, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunciate quattro persone - In vista del prossimo fine settimana, caratterizzato dal lungo ponte di “Ognissanti”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli in tutto il territorio. Scrive irpinianews.it
Controlli alla Tirata del Carro, in cinque trovati con la droga - Controlli dei carabinieri nel corso della tradizionale “Grande Tirata del Carro” e la successiva “Notte Bianca” a Mirabella Eclano. Riporta ilmattino.it