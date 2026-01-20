mio dovere occuparmi di cosa accade qui

Gianluca Pasqui si trova al centro di recenti tensioni politiche, con una proposta di ricandidatura alla presidenza del consiglio dopo una sfiducia. La decisione, presa durante un vertice di Forza Italia a Civitanova, ha suscitato malcontento tra gli iscritti e i simpatizzanti del centrodestra, in particolare tra i sostenitori di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Questa situazione evidenzia le divisioni interne e le sfide della coalizione in vista delle prossime scadenze politiche

Gianluca Pasqui (nella foto) sulla graticola nell’affare Troiani. La proposta di ricandidarlo alla presidenza del consiglio dopo la sfiducia, emersa nel vertice civitanovese di Forza Italia, al quale era presente il responsabile provinciale azzurro e con lui il sindaco Fabrizio Ciarapica, ha fatto da detonatore di scontento nel centro destra, soprattutto tra iscritti e simpatizzanti berlusconiani. Non sono mancate reazioni infastidite per la piega presa dalla riunione circa il ripescaggio del capo di Vince Civitanova, dato per ufficialmente iscritto a Forza Italia e tra i cacciatori di preferenze che alle Regionali ha lavorato per far eleggere Pasqui e appiedare Ciarapica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

