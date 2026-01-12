David, nuovo volto di DAZN, esprime fiducia nel suo ruolo, sottolineando come ogni evento abbia un motivo e che sarà in grado di offrire il proprio contributo. Con un atteggiamento positivo e determinato, si prepara ad affrontare questa nuova sfida, confidando nelle proprie capacità e nel supporto ricevuto, per contribuire al meglio alle trasmissioni sportive.

. Le parole dell’attaccante della Juve. Jonathan David ha parlato a Dazn prima Juve Cremonese. NUOVO INIZIO DOPO IL GOL – « Non parlerei di nuovi inizio, direi che è un segno di continuità. Ogni cosa accade per un motivo, un po’ alla volta riuscirò a dare il mio contributo. Mi sto adattando alla squadra e al gioco e le cose stanno andando meglio per gli altri e per me ». FIDUCIA – « È molto importante, quando sei supportato riesci a tentare di più la giocata e a esprimerti ancora al meglio ». . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David a DAZN: «Ogni cosa accade per un motivo, riuscirò a dare il mio contributo. Sento la fiducia»

