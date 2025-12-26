Laura Mattarella | Un dovere e un onore stare accanto a mio padre
(Adnkronos) – ”La mia è stata una scelta libera, responsabile e ponderata”, ”ho considerato un dovere e anche un onore stare accanto a mio padre in occasioni ufficiali della Repubblica, in un ruolo che mia madre avrebbe svolto certamente meglio”. Lo dice in un’intervista a ‘Vogue Italia’, Laura Mattarella, raccontando la sua ”scelta” di stare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
