Milano-Cortina 2026 | la fiamma olimpica arriva in città pronto il City Celebration

La Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano-Cortina 2026 arriva ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. L’occasione sarà celebrata con il “City Celebration”, che coinvolgerà la Valle dei Templi e piazza Vittorio Emanuele, dove sarà allestito il Villaggio Olimpico. Un momento di grande entusiasmo e condivisione per la città e per l’intera regione.

Agrigento è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano-Cortina 2026: domani farà tappa nella Capitale italiana della cultura 2025, dalla Valle dei Templi a piazza Vittorio Emanuele dove sarà allestito il Villaggio Olimpico. Sono una quarantina i tedofori che infiammeranno il.

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa a Monreale - È stata ricevuta dall’amministrazione comunale e dall’Arma dei carabinieri. monrealenews.it

Mariah Carey ospite d'onore alla cerimonia Milano Cortina - facebook.com facebook

Nei negozi ufficiali di Milano Cortina 2026 ci sono due modi per pagare: i contanti, oppure le carte di credito del circuito Visa. Mastercard, American Express e via discorrendo, non sono accettate (di @LeonardoBison) x.com