Il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Chievo, consolidando la sua posizione in classifica. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati alterni, questa vittoria rappresenta un passo avanti per la squadra, che cerca continuità e miglioramenti. In un campionato così imprevedibile, ogni punto può fare la differenza nel percorso verso obiettivi più ambiziosi.

Come cambiano in fretta le cose, in serie D. Solo poche settimane fa, la classifica del Milan Futuro oscillava tra il quinto e il settimo posto, frutto di risultati altalenanti e prestazioni non sempre all’altezza. A guardare ora i ragazzi di mister Oddo, invece, spuntano sorrisi di speranza: il Futuro è brillante, e mi perdonerete il gioco di parole. Nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri hanno messo in campo una prova di forza clamorosa, espugnando lo stadio Olivieri con un netto 3-1 ai danni del Chievo. La svolta già nel primo tempo. La sfida era un autentico scontro diretto nelle zone nobili della classifica: il Milan Futuro ci si presentava di rincorsa, dovendo recuperare tre punti ai clivensi, e per gran parte dell’incontro ha dominato tecnicamente e tatticamente. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, che colpo! Schiantato il Chievo in trasferta

Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3: migliori in campo Ossola e Chaka Traorè. Che motore Cappelletti!Nella sfida della 20ª giornata di Serie D 202526 tra Chievo e Milan Futuro, terminata 1-3, si sono distinti Ossola e Chaka Traorè come i migliori in campo.

Serie D, Chievo-Milan Futuro termina 1-3: secondo posto raggiunto. Il commentoNella sfida valida per la 20ª giornata della Serie D 202526, il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria per 3-1 sul Chievo.

