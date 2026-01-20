Michelangiolo di Firenze prosciolti i ragazzi di AS | evapora il racconto mediatico sull' emergenza squadrismo

A oltre due anni dai fatti accaduti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, il procedimento giudiziario contro i ragazzi di Azione Studentesca si è concluso con l’assoluzione. La chiusura del processo smorza le narrazioni e conferma l’assenza di responsabilità penale, contribuendo a chiarire i fatti e a ristabilire la corretta ricostruzione degli eventi.

Roma, 20 gen – A più di due anni dai fatti avvenuti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, il procedimento giudiziario che aveva acceso una campagna mediatica nazionale contro Azione Studentesca si chiude senza alcuna condanna. Il tribunale di Firenze ha disposto il proscioglimento di due imputati per mancanza di querela e l’ammissione alla messa alla prova per un terzo, facendo cadere le aggravanti contestate inizialmente. Un epilogo che smonta, sul piano giuridico prima ancora che politico, la narrazione costruita nel febbraio 2023, quando una colluttazione tra studenti fu immediatamente elevata a “caso Paese”, evocando il “ ritorno dello squadrismo ” e un’emergenza democratica utile più alla propaganda che alla comprensione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Michelangiolo di Firenze, prosciolti i ragazzi di AS: evapora il racconto mediatico sull'”emergenza squadrismo” Aggressione davanti al Michelangiolo, prosciolti due ragazzi e un terzo ai servizi socialiSi è concluso il processo abbreviato per l'aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangiolo, in via della Colonna. Firenze, scontri fra studenti al Michelangiolo: due prosciolti e uno ai servizi sociali per 6 mesiA Firenze, si è concluso il processo riguardante gli scontri tra studenti avvenuti davanti al liceo Michelangiolo il 18 febbraio 2023. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pestaggio davanti al Liceo Michelangiolo, prosciolti due studenti di Azione studentesca: cadute le aggravanti; Pestaggio al liceo Michelangelo, prosciolti due ragazzi di Azione studentesca; Scontri al liceo Michelangiolo di Firenze: due prosciolti, un imputato ai servizi sociali; Scontri al Michelangiolo, due prosciolti e uno ai servizi sociali. Scontri al Michelangiolo, due prosciolti e uno ai servizi sociali - È l’esito del processo con rito abbreviato sull’aggressione agli studenti del collettivo Sum davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze, avvenuta la mattina del 18 febbraio 2023. rainews.it Scontri a liceo di Firenze, 2 prosciolti e uno ai servizi sociali - Due imputati prosciolti e un terzo ai servizi sociali. Questo l'esito del processo in rito abbreviato sull'aggressione a studenti del Sum di fronte al liceo classico Michelangiolo di Firenze la mattin ... ansa.it Due imputati prosciolti e un terzo ammesso ai servizi sociali. È questo l’esito del processo, celebrato con rito abbreviato, sull’aggressione avvenuta la mattina del 18 febbraio 2023 davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze - facebook.com facebook Scontri al liceo Michelangiolo, due prosciolti e uno ai servizi sociali x.com

