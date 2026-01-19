Firenze scontri fra studenti al Michelangiolo | due prosciolti e uno ai servizi sociali per 6 mesi

A Firenze, si è concluso il processo riguardante gli scontri tra studenti avvenuti davanti al liceo Michelangiolo il 18 febbraio 2023. Durante l’udienza, due imputati sono stati prosciolti, mentre un giovane è stato condannato a svolgere servizi sociali per sei mesi. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sul comportamento tra studenti nelle aree scolastiche della città.

Imputati tre esponenti di destra. Davanti al giudice sono cadute le aggravanti e, a anche causa della mancanza di querela, per due esponenti di Azione Universitaria il processo si ferma e non deve andare avanti. Il tribunale, invece, ha ammesso un terzo imputato, esponente di una formazione di destra, a svolgere attività di volontariato in un’associazione che assiste i disabili. Lo dovrà fare per un periodo di 6 mesi. I tre imputati, difesi dall’avvocato Sonia Michelacci, erano accusati di concorso in lesioni personali, aggravate dai futili motivi, dalla sproporzione della reazione e dall’aver agito in gruppo con la partecipazione di minori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze, studenti aggrediti davanti al Michelangiolo: pm chiede due condanne a un anno

Il 18 febbraio 2023, tre studenti sono stati aggrediti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. Oggi, 11 dicembre 2025, la Procura ha chiesto condanne a un anno per due imputati di Azione Studentesca e l'ammissione a un progetto di messa alla prova per un terzo.

