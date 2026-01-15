Meteo Mario Giuliacci | cicloni in serie quando l' Italia sarà nella tempesta

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l'Italia si troverà coinvolta in una serie di cicloni, determinando un prolungato periodo di maltempo a partire dal weekend del 17-18 gennaio. Questa situazione atmosferica, caratterizzata da condizioni instabili, richiederà attenzione e precauzioni per affrontare le eventuali conseguenze. Restare aggiornati sulle previsioni meteorologiche è importante per pianificare le attività e garantire la sicurezza.

L'Italia "in balia di cicloni in serie", con una fase di maltempo prolungata a partire dal weekend del 17-18 gennaio. Meteogiuliacci.it fa il punto della situazione. Da venerdì 16 gennaio, un ciclone atlantico raggiunge il Mediterraneo, richiamando aria mite dal Sud e dal Nord Africa. Questo porta a temperature anomale per la stagione: massime che si avvicinano ai 15-16°C, ben sopra le medie invernali, con clima quasi primaverile in molte zone invece del tipico freddo di gennaio.Sabato 17 gennaio: precipitazioni sulle regioni settentrionali e ioniche. Neve sulle Alpi a partire da 1200-1300 metri, utile dopo un periodo di scarsa innevatura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci: ribaltone imprevisto, temperature anomale in Italia Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci: ore di incertezza sull'Italia, Epifania al gelo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meteo, Giuliacci: Due colate polari. Quando finisce il freddo, tutte le date; Meteo, Mario Giuliacci: cicloni in serie, quando l'Italia sarà nella tempesta | .it; Previsioni Meteo: Italia in balia di cicloni in serie; Meteo Mario Giuliacci | un sabato da incubo cosa ci aspetta. Meteo, Giuliacci: "Due colate polari". Quando finisce il freddo, tutte le date - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per i prossimi dieci giorni: cosa ci attende per il proseguo di gennaio ? iltempo.it

Meteo, è "guerra" tra i cicloni atlantici e l'anticiclone africano. Le previsioni di Giuliacci per settembre - Mario Giuliacci, in un video sul suo canale YouTube, dà un aggiornamento sul meteo e snocciola le sue previsioni del tempo fino al 14 settembre: “Continua la lotta tra l'anticiclone africano e i ... iltempo.it

Le previsioni meteo Giuliacci della prossima settimana e fino al 20 settembre - Ecco le previsioni meteo del Colonnello Mario Giuliacci che sui suoi canali social anticipa i fenomeni atmosferici. ilmattino.it

NanoTV. . Freddo polare in tutta Italia, in Campania è arrivata la neve, tutte le news sul meteo con il colonnello Mario Giuliacci facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.