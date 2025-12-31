Meteo Giuliacci gelo freddo e tempeste sull' Italia | i giorni da segnare

Le previsioni meteo di Meteo Giuliacci segnalano un deciso peggioramento del tempo sull’Italia nel primo weekend del 2026, con piogge diffuse, possibili nubifragi e nevicate in diverse regioni. Da sabato 3 a domenica 4 gennaio, si prevedono condizioni di gelo e temperature rigide, accompagnate da temporali e raffiche di vento. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi adeguatamente alle eventuali criticità.

Le previsioni meteo di meteogiuliacci per il primo weekend del 2026 indicano un deciso peggioramento, con piogge diffuse, possibili nubifragi e nevicate su diverse regioni italiane tra sabato 3 e domenica 4 gennaio.Il cambiamento è dovuto all'arrivo di perturbazioni atlantiche che si scontrano con masse d'aria più fredda di origine artica, generando una fase dinamica e instabile all'inizio dell'anno. Lo scontro tra correnti di diversa provenienza potrebbe favorire fenomeni intensi e localmente estremi. Dettagli del weekend Sabato 3 gennaio: il maltempo interesserà principalmente il Nord, con precipitazioni su Liguria di Levante, Triveneto e Alpi (neve oltre gli 800-1000 metri).

