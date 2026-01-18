Metal detector nelle scuole italiane come negli USA | via patente e passaporto se ti trovano con un coltello

In seguito alla tragica perdita di Abanoub Youssef, il governo italiano ha adottato nuove misure di sicurezza nelle scuole, tra cui l’uso di metal detector. Questa decisione mira a prevenire incidenti e garantire un ambiente scolastico più sicuro, con conseguenze immediate come la revoca di patente e passaporto in caso di trovamento di armi. L’obiettivo è tutelare studenti e personale, rafforzando la prevenzione e il controllo negli istituti scolastici.

Dopo la morte di Abanoub Youssef, lo studente diciottenne ucciso da un compagno al liceo Einaudi-Chiodo di La Spezia, il governo ha deciso di intervenire con misure drastiche sulla sicurezza scolastica. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha presentato un piano che cambierà il volto delle scuole italiane considerate più a rischio. La novità principale riguarda l' installazione di metal detector agli ingressi degli istituti, ma attenzione: non sarà una misura generalizzata. Saranno i presidi a richiederli, solo dove esistono situazioni critiche, e sempre in accordo con il prefetto della città.

