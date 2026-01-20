Messa in suffragio del presidente Rocco Commisso come accedere al Duomo

In occasione della Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso, che si terrà nel Duomo di Firenze lunedì 26 gennaio alle ore 18:00, si comunica che l'accesso sarà possibile dalle ore 17:00. I partecipanti sono invitati ad arrivare con anticipo per facilitare le procedure di ingresso. Si ricorda di rispettare le norme di sicurezza e di arrivare puntuali per partecipare a questa cerimonia.

ACF Fiorentina, in vista della Messa in Suffragio del Presidente Rocco Commisso, che sarà celebrata nel Duomo di Firenze lunedì 26 gennaio alle ore 18:00, informa che sarà possibile accedere, a partire dalle ore 17.00 e fino a raggiungimento della capienza massima consentita, attraverso la "Porta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Rocco Commisso, lunedì messa in Duomo con la squadra e la famigliaLunedì 26 gennaio alle ore 18:00, presso la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, si terrà una Santa Messa in suffragio del presidente Rocco Commisso. Morto Rocco Commisso, addio al presidente della FiorentinaRocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto nella notte negli Stati Uniti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Giornata della Memoria, questa mattina la messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti KZ; Celebrazione della Santa Messa a suffragio di don Felice Rainoldi; Messa in suffragio di mons. Bonora a un anno dalla morte; Crans-Montana, oggi pomeriggio la messa per le vittime: Meloni convoca governo e opposizioni in chiesa. Messa in suffragio del presidente Rocco Commisso, come accedere al DuomoACF Fiorentina, in vista della Messa in Suffragio del Presidente Rocco Commisso, che sarà celebrata nel Duomo di Firenze lunedì 26 gennaio alle ore 18:00, informa che sarà possibile accedere, a partir ... firenzetoday.it Commisso, il 26 messa di suffragio in Duomo a FirenzeLa famiglia Commisso e la Fiorentina hanno reso noto che lunedì 26 gennaio, alle 18, nel Duomo di Firenze, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, sarà celebrata una messa in suffragio del presidente ... rainews.it La #Fiorentina: “Il 26 gennaio messa in suffragio di #Commisso al Duomo di Firenze” x.com Lunedì alle 18 la messa in Duomo in suffragio del presidente #Commisso - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.