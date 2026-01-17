Morto Rocco Commisso addio al presidente della Fiorentina

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deceduto nella notte negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata attraverso una nota ufficiale della società, che ha espresso il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del calcio e per i tifosi viola.

Rocco Commisso si è spento nella notte negli Stati Uniti. A darne comunicazione è stata una nota ufficiale della Fiorentina, che ha espresso il dolore della famiglia e dell’intero club per la scomparsa del Presidente. Firenze si è svegliata attonita: la città, i tifosi e l’ambiente viola erano consapevoli delle sue condizioni di salute, ma continuavano a sperare di rivederlo presto al centro della vita del club. Commisso è stato riconosciuto fin da subito per il suo carisma e per una leadership capace di unire passione e visione imprenditoriale. Squadra, dirigenti e tifosi hanno sempre visto in lui un punto di riferimento solido, un presidente presente e profondamente legato ai colori viola, nonostante la distanza geografica. 🔗 Leggi su Leggo.it

