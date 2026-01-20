Mercosur la protesta degli agricoltori a Strasburgo

A Strasburgo si è svolta una manifestazione degli agricoltori italiani e europei, che si oppongono all’accordo Mercosur. Questo accordo prevede la riduzione o eliminazione dei dazi commerciali tra l’Unione Europea e i paesi del Sud America, sollevando preoccupazioni sul settore agricolo locale. La protesta riflette le tensioni tra la necessità di accordi commerciali e le esigenze di tutela delle produzioni nazionali.

