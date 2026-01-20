Il mercato dell’Inter si concentra sul ruolo di portiere, con un’attenzione particolare a un campione del Mondo. Dopo l’addio di Sommer, la società esplora diverse opzioni, mantenendo contatti con l’entourage di possibili candidati. L’obiettivo è individuare un profilo di livello internazionale, in grado di garantire affidabilità e esperienza per la stagione a venire. La strategia rimane aperta, con valutazioni in corso sui vari candidati.

Inter News 24 Mercato Inter, si sonda il terreno per il portiere campione del Mondo: contatti esplorativi con l'entourage. L'Inter inizia a pianificare il futuro tra i pali e mette nel mirino un profilo di assoluto spessore internazionale. Con lo svizzero Yann Sommer che non è più giovanissimo, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a valutare i possibili eredi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome caldo è quello di Emiliano Martinez. Il portiere argentino, protagonista assoluto con l'Albiceleste, è finito al centro di alcuni colloqui conoscitivi per capire la fattibilità di un trasferimento a Milano sotto la guida di Cristian Chivu: « Il club nerazzurro ha avuto contatti esplorativi con l'entourage di Emiliano Martinez per valutare una possibile operazione in prospettiva post Sommer ».

Mercato Inter, suggestione sudamericana per la porta: per il dopo Sommer si punta a un campione del Mondo!

Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentinoL'Inter ha avviato i contatti per Dibu Martinez, portiere argentino considerato una possibile alternativa a Sommer.

