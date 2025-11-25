Quanti, dopo il derby di Milano, si saranno chiesti cosa sarebbe successo a portieri invertiti. L’ Inter avrebbe perso comunque contro la squadra di Max Allegri? Una provocazione, certo, ma il tema del portiere in casa nerazzurra sta diventando sempre più pesante. Come ha sottolineato Chivu, non si può ridurre il terzo ko stagionale nei big match alla prestazione del singolo. Il dato di fatto, però, è chiaro: Yann Sommer non è più il portiere dominante della scorsa stagione. La dirigenza lo sa e ha già aperto il dossier sul futuro della porta. E allora? E se fosse proprio Mike Maignan il nuovo numero uno interista, replicando uno “ scippo ” alla Çalhano?lu? La situazione Sommer. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Mercato Inter: la suggestione Maignan per il dopo Sommer