Meloni | da quando siamo al governo meno tasse su lavoro e famiglie
Dal inizio del nostro mandato, abbiamo ridotto le tasse su lavoro e famiglie, con l’obiettivo di aumentare il reddito disponibile e sostenere il potere d’acquisto. Contestualmente, abbiamo mantenuto i conti pubblici in equilibrio, garantendo stabilità e sostenibilità economica per il paese. Questa strategia mira a favorire una ripresa economica equilibrata e duratura, tutelando le finanze pubbliche e migliorando la qualità della vita dei cittadini.
Roma, 20 gen. (askanews) – “Meno tasse su lavoro e famiglie, più reddito disponibile in busta paga e maggiore sostegno al potere d’acquisto, mantenendo i conti pubblici in equilibrio”. È la fotografia di “cosa sta accadendo sul fronte del fisco in Italia da quando siamo al governo”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X commentando “i dati diffusi nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre”. “I numeri – sottolinea – sono chiari: negli ultimi anni le famiglie italiane hanno pagato meno tasse, il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33 miliardi. Nelle ultime quattro Leggi di Bilancio – ovvero quelle varate dal governo Meloni – sono state previste importanti misure che hanno favorito questo risultato, che vanno dal taglio del cuneo fiscale all’innalzamento della soglia della flat tax per i lavoratori autonomi”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
