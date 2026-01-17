Col governo Meloni 33 miliardi di tasse in meno per le famiglie ma fisco più ricco | lo certifica la Cgia Addio bugie della sinistra

Secondo la Cgia di Mestre, il governo Meloni ha ridotto le tasse alle famiglie di 33 miliardi, offrendo un sostegno concreto. Tuttavia, l’analisi evidenzia anche un aumento delle entrate fiscali, definendo il sistema più ricco. Questi dati contrastano alcune narrative politiche, offrendo una visione più articolata dell’attuale politica fiscale in Italia.

A dirlo non sono esponenti dell’esecutivo o della maggioranza, ma la Cgia di Mestre: il governo Meloni ha ridotto le tasse delle famiglie di ben 33 miliardi. E il fatto che la pressione fiscale complessiva sia aumentata non ne è la smentita, come dice l’opposizione, ma la conferma che le politiche economiche e finanziarie messe in campo funzionano: la maggiore occupazione garantisce più entrate per lo Stato, sostenute anche dal maggiore impegno richiesto a banche, assicurazioni e grandi imprese. L’analisi che smonta le bufale della sinistra. L’analisi dell’Ufficio studi della Cgia, dunque, rappresenta un’operazione verità rispetto alla propaganda della sinistra, che piega la lettura dei dati a una narrazione che non corrisponde alla realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

