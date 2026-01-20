Dopo la visita in Oman, Giappone e Corea del Sud, il governo Meloni si prepara a discutere nel vertice sulla sicurezza e nel Consiglio dei Ministri di oggi alle 15. Meloni ha annunciato un taglio di 33 miliardi di tasse per le famiglie, sottolineando l’impegno dell’esecutivo nel migliorare la situazione economica del Paese attraverso misure fiscali.

Rientrata dal viaggio in Oman, Giappone e Corea del Sud e in attesa del vertice sulla sicurezza e il Consiglio dei Ministri in programma nel pomeriggio alle 15.30, la premier Giorgia Meloni si rivolge agli italiani per raccontare i risultati ottenuti dall’Esecutivo di centrodestra attraversi i numeri che li certificano. Leggi di bilancio per il taglio del cuneo fiscale. In un lungo post pubblicato sui suoi canali social Meloni ricorda: “I dati diffusi nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre aiutano a capire meglio cosa sta accadendo sul fronte del fisco in Italia da quando siamo al governo. I numeri sono chiari: negli ultimi anni le famiglie italiane hanno pagato meno tasse, il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33 miliardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni fa parlare i numeri: “Con il nostro governo 33 miliardi di tasse in meno per le famiglie”

Col governo Meloni 33 miliardi di tasse in meno per le famiglie, ma fisco più ricco: lo certifica la Cgia. Addio bugie della sinistraSecondo la Cgia di Mestre, il governo Meloni ha ridotto le tasse alle famiglie di 33 miliardi, offrendo un sostegno concreto.

Piantedosi strapazza Renzi. Fa “parlare” i numeri sulla sicurezza e lo mette ko: reati in calo, meno migrantiDurante un Question Time, Piantedosi ha affrontato le dichiarazioni di Renzi, mettendo in discussione le sue critiche con dati sulla sicurezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Meloni, le reazioni alla conferenza stampa. Schlein: Incoerente. Lega: Bene su Russia; Meloni nasconde i problemi reali, non si discute con la pistola sul tavolo; Opposizioni contro Meloni: Tre ore senza parlare di sanità e scuola. Scontro sulla riforma elettorale e sul referendum; Meloni: L’Artico sia priorità per Ue e Nato. Tajani: Prepariamo missione imprenditori.

Già del mestiere: il video di Giorgia Meloni fa scalpore - Grande curiosità attorno ad un video di Giorgia Meloni in auto e in compagnia. Le immagini virali della Premier in trasferta. newsmondo.it

Giustizia: Renzi, 'Meloni ormai non fa parlare Nordio, poi lui va alla buvette e fa peggio...' - Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Questa non è una riforma della giustizia, tocca 28 persone. E mi colpisce Nordio. Ormai Meloni non lo fa parlare in aula sennò fa gaffe, poi è andato alla buvette e ha ... iltempo.it

Lavrov a Meloni: "Chi ci vuole parlare seriamente ci chiami. Le relazioni con l'Italia rimangono al livello più basso". Il ministro degli Esteri russo ha risposto alle dichiarazioni della premier italiana e agli altri leader europei sulla necessità di aprire un dialogo co facebook

Lavrov a Meloni: "Chi ci vuole parlare seriamente ci chiami. Le relazioni con l'Italia rimangono al livello più basso". Il ministro degli Esteri russo ha risposto alle dichiarazioni della premier italiana e agli altri leader europei sulla necessità di aprire un dialogo co x.com