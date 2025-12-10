Ciclopedonale fra Gavasseto e via Anna Frank

Sono terminati i lavori di completamento del collegamento ciclabile tra via Anna Frank e Gavasseto a Reggio Emilia. Con l'autorizzazione e la supervisione dell' Aeronautica militare per la presenza nel sottosuolo di un oleodotto di competenza, è stato realizzato il piccolo tombamento che ha consentito di superare l'oleodotto militare e dare continuità al percorso ciclabile tra la strada provinciale e Gavasseto. A chiusura dell'intervento che ha già visto completare la parte infrastrutturale dei percorsi ciclopedonali monodirezionali all'interno degli abitati di Giarola e Sabbione, oltre al collegamento su via Comparoni con Gavasseto, nei prossimi mesi verrà realizzata la rotatoria di collegamento e messa in sicurezza dell'intersezione tra via Anna Frank e via Comparoni.

