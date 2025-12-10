Ciclopedonale fra Gavasseto e via Anna Frank
Sono stati completati i lavori di collegamento ciclabile tra via Anna Frank e Gavasseto a Reggio Emilia, migliorando la rete di mobilità sostenibile della città. Questo intervento favorisce la sicurezza e la comodità degli utenti, promuovendo l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e pratico.
Sono terminati i lavori di completamento del collegamento ciclabile tra via Anna Frank e Gavasseto a Reggio Emilia. Con l’autorizzazione e la supervisione dell’ Aeronautica militare per la presenza nel sottosuolo di un oleodotto di competenza, è stato realizzato il piccolo tombamento che ha consentito di superare l’oleodotto militare e dare continuità al percorso ciclabile tra la strada provinciale e Gavasseto. A chiusura dell’intervento che ha già visto completare la parte infrastrutturale dei percorsi ciclopedonali monodirezionali all’interno degli abitati di Giarola e Sabbione, oltre al collegamento su via Comparoni con Gavasseto, nei prossimi mesi verrà realizzata la rotatoria di collegamento e messa in sicurezza dell’intersezione tra via Anna Frank e via Comparoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ciclopedonale fra Gavasseto e via Anna Frank - Sono terminati i lavori di completamento del collegamento ciclabile tra via Anna Frank e Gavasseto a Reggio Emilia. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Vertice con Comanducci. La mossa del centrodestra lanazione.it
Il Comune destina il cinque per mille a ’Il Ponte’ ilrestodelcarlino.it
L’Europa deve ripensarsi o ci attenderanno anni ancora più frustranti ilfoglio.it
"Fondatori d’impresa" con tre big. Basagni, Bernini e Mercati nel libro che celebra i Cavalieri del Lavoro lanazione.it
Magia ad Assisi. Percorso di pace con Ranocchia lanazione.it
Striscia La Notizia, confermata la storica inviata: “Mi metterò in gioco” screenworld.it