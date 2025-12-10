La palestra di viale Abruzzi verrà riqualificata in primavera al via i lavori da 800 mila euro
La palestra di viale Abruzzi sarà oggetto di un'importante riqualificazione con un investimento di 800 mila euro. Con il via libera al progetto esecutivo, i lavori sono previsti per la prossima primavera, puntando a migliorare l’impiantistica sportiva cittadina e a offrire spazi più funzionali e moderni per la comunità locale.
Con il via libera al progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori per ampliare e riqualificare la palestra di viale Abruzzi, la prossima primavera dovrebbe partire il cantiere per realizzare un intervento decisivo allo sviluppo dell’impiantistica sportiva cittadina e per potenziare le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Palestra di viale Abruzzi: approvato il progetto esecutivo del primo stralcio - Con il via libera al progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori per ampliare e riqualificare la palestra di viale Abruzzi, la prossima primavera dovrebbe partire il cantiere per realizzare un in ...
