Adani sul match degli azzurri | La Norvegia ora è più forte dell’Italia Bisogna fare mea culpa
Inter News 24 Adani analizza amaramente la sconfitta incassata contro la Norvegia: mancano forza fisica, mentalità e spirito di gruppo. Nel corso della live Twitch con Antonio Cassano, Lele Adani ha commentato la pesante sconfitta dell’Italia contro la Norvegia (4-1) al Meazza. Il commento dell’ex difensore azzurro è stato diretto e severo: «Non basta aver ricevuto la tecnica e la tattica per giocare a calcio. Mancano forza fisica, mentalità, spirito di gruppo e consapevolezza. Una squadra che non è andata all’Europeo un anno fa ora è davanti a noi, bisogna fare mea culpa. Ci sono 25 gol di scarto, 6 punti di scarto e un 7-1 negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Internews24.com
