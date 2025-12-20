Il rinvio sulle auto in piazza Zattini Confcommercio | Serviva più coraggio
Il consiglio comunale ha approvato giovedì una mozione che rimanda la decisione sulle auto in piazza a una valutazione di fattibilità da parte dei tecnici. All’indomani interviene il direttore di Ascom Confcommercio, Alberto Zattini, uno dei primi a sostenere l’opportunità di spegnere la ztl in corso della Repubblica, facendo passare le auto sul lato della Camera di Commercio. E rimarca il concetto espresso già alcune settimane fa: "A prendere queste decisioni dovrebbe essere la politica, non il personale tecnico (parliamo poi di tecnici comunali o di dipendenti di Forlì Mobilità Integrata?). Purtroppo la politica è in campagna elettorale permanente e si muove cercando di limitare i danni, o di scontentare il minor numero di persone possibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Auto in piazza, Zattini (Ascom): "Bene la proposta della Lega. Ma arriva dieci anni dopo Confcommercio"
