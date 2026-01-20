Roma | maxi inchiesta sulle truffe online 71 denunciati

Roma, 71 persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine sui reati online condotta dai carabinieri della compagnia di Roma Casilina. L’attività ha riguardato numerosi casi di truffe sul web, coinvolgendo cittadini italiani e stranieri. L’indagine ha permesso di identificare e denunciare i responsabili, contribuendo a contrastare le frodi digitali e a rafforzare la sicurezza online.

Settantuno persone, di cui 68 italiane e 8 straniere, sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Roma Casilina al termine di un'intensa attività investigativa e di monitoraggio su numerosi episodi di truffe online. Gli indagati sono accusati di aver messo a segno circa 60 truffe nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2025, sottraendo, mediante artifizi e raggiri, centinaia di migliaia di euro alle ignare vittime. L'attività investigativa si è sviluppata attraverso accertamenti bancari e sulle carte di pagamento utilizzate per le transazioni, consultazioni delle banche dati delle forze di polizia, verifiche tramite i gestori telefonici, analisi dei tabulati, raccolta di testimonianze di persone informate sui fatti e controlli sui social network utilizzati dai truffatori.

