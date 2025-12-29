Montella truffe online | dieci denunciati per finti investimenti

A Montella, in Alta Irpinia, è stata smantellata una rete di truffe online legate a falsi investimenti. Dieci persone sono state denunciate e sono stati sequestrati oltre 50mila euro sottratti a un giovane. L’indagine evidenzia le modalità di frode digitale e l’importanza di prestare attenzione a offerte di investimento sospette.

Alta Irpinia, smantellata rete di truffe su falsi investimenti online: sottratti oltre 50mila euro a una giovane, dieci persone denunciate. I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno concluso un’articolata indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di dieci persone, di età compresa tra i 19 e i 60 anni, ritenute responsabili di una truffa online ai danni di una giovane residente in Alta Irpinia. Il danno economico complessivo supera i 50mila euro. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati informatici, un fenomeno in forte crescita che sfrutta la fiducia delle vittime e l’apparente affidabilità delle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montella, truffe online: dieci denunciati per finti investimenti Leggi anche: Montella, truffe e finti investimenti online: denunciate dieci persone Leggi anche: Truffe online, nuovo allarme: finti messaggi svuotano i conti. Ecco come difendersi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Truffa online da oltre 50mila euro: dieci denunciati - I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno concluso una articolata attività investigativa che ha portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone, di età compresa tra i 19 e i 60 anni, ... msn.com

Truffe telefoniche, il Comune di Montella lancia l'allarme - Truffe telefoniche, il Comune di Montella lancia l’allarme sulla pagina Facebook istituzionale e mette in guardia i cittadini, dopo una serie di telefonate a persone del posto: “Ci segnalano chiamate ... ilmattino.it

’ | L’oro si compra solo da professionisti autorizzati. Tutto il resto è rischio: truffe, sovrapprezzi, commissioni nascoste. Pretendi trasparenza e documenti, pesatura chiara, titolo dichiarato. Il prezzo deve essere quello di mercato, pub - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.